"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.
كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 الثلاثاء.
ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.
كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 الثلاثاء.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام