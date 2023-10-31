"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 الثلاثاء.