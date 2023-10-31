اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع هبوب رياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 الثلاثاء.

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا