الامارات | محمد بن راشد: تدافع الطلاب العرب نحو القراءة.. تدافع نحو المجد.. نرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة "إكس": فخور بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 24 مليون طالب من 188 ألف مدرسة في 46 دولة.. ونبارك لعبدالله البري من دولة قطر فوزه بالمركز الأول مناصفة مع آمنة المنصوري من دولة الإمارات… تدافع الطلاب العرب نحو القراءة بهذه الأعداد هو تدافع نحو المعرفة.. وتدافع نحو المجد.. نرى فيهم الخير .. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية بإذن الله.