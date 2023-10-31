"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.2 درجة في جزر فيجي

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.2 درجة – ريختر في جزر فيجي، اليوم الساعة 15:10، الموافق 31/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.