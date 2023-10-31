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"الأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.2 درجة في جزر فيجي

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ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.2 درجة – ريختر في جزر فيجي، اليوم الساعة 15:10، الموافق 31/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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