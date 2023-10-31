سعود بن صقر يستقبل جمال السويدي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتسلم سموه خلال اللقاء نسخة من الكتاب الجديد الذي يحمل عنوان "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية" لمعالي الدكتور جمال السويدي ويتناول إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وما حققته من ريادة عالمية بالإضافة إلى مبادراته الفاعلة لنشر التسامح وصناعة السلام في المنطقة والعالم.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورؤيته الملهمة لحاضر ومستقبل دولة الإمارات تعد دليلاً نستدل به ونبراساً نستنير به طريقنا لرفعة دولة الإمارات وتعزيز مكانتها بين الأمم مشيراً أن سموه صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم.

وأشاد سموه بالكتاب الذي يعد كتاباً استراتيجيا وفق منهجية علمية هادفة ودقيقة، يؤرخ لمرحلة مهمة من عمر الاتحاد، وهي مرحلة التمكين التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة وتهدف إلى تحقيق الريادة والتميز في كافة المجالات، وتعزيز دور الإمارات المحوري على كافة الصعد، وإرساء الأسس المتينة لمستقبل واعد للأجيال الحالية والقادمة.