الامارات | 100 جامعة تقدم منحاً وخصومات على التسجيل في «نجاح أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من معرض نجاح أبوظبي، إقبالاً كبيراً من الطلبة، للتعرف على البرامج الجامعية والمنح الدراسية التي تطرحها أكثر من 100 جامعة مشاركة في المعرض تنتمي لـ20 دولة، فيما وفرت الجامعات مرشدين أكاديميين ومسؤولي تسجيل جامعي لمساعدة الطلبة في التعرف على التخصصات المطروحة وإجراء التسجيل المبدئي.

وتفصيلاً، وفر معرض نجاح أكثر من 30 ندوة ومحادثات حيّة من قِبل كبار المتخصّصين في التعليم العالمي بهدف توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، إضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحالية التي توفّر آفاقاً وظيفية واعدة، كما عرضت الجامعات المشاركة برامج المنح الدراسية وفرص المساعدات المالية المتاحة بهدف جذب الطلبة للدراسة بها.

وأكد مرشدون أكاديميون في معرض نجاح، مصفى نزار، وفيفيان دراز، وسلفيا دوس، أن إقبال الطلبة على التعرف إلى البرامج الأكاديمية بالجامعات الإماراتية وإجراء تسجيل مبدئي بها يفوق الإقبال على أجنحة الجامعات الأجنبية المشاركة في المعرض، ما يعكس أن الإمارات باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين، لما تضمه من جامعات متقدمة مصنفة عالمياً، إضافة لفروع أفضل الجامعات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وأرجعوا تقديم أغلبية الجامعات المشاركة في المعرض منحاً دراسية وخصومات على الرسوم والتسجيل إلى التنافس الشديد بين الجامعات لاستقطاب أفضل الطلبة إليها، مشيرين إلى أن خريجي الثانوية في الإمارات ينتمون إلى أكثر من 150 جنسية لذا تسعى الجامعات لاستقطاب أكبر عدد منهم للدراسة بها.

فيما أشاد معلمون ومرشدون طلابيون مشاركون ضمن الوفود المدرسية القادمة للمعرض، طارق علي، ومحمد شاهين، وفاطمة المنصوري، ومريم عادل، بدور المرشدين الأكاديميين الموجودين بأجنحة الجامعات المشاركة في المعرض وقيامهم بالإجابة عن كل أسئلة الطلبة وأولياء أمورهم حول جوانب مختلفة تتعلّق بالمنح الدراسية المتاحة والمساعدات المالية للطلبة في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، وفرص العمل المحتملة لكل تخصص بعد مرحلة التخرج، إضافة إلى المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار الجامعة، والتخطيط الأكاديمي والحياة الجامعية.

من جانبها، أفادت جامعة الإمارات بأنها تمنح الطلبة الدوليين المتفوقين، واحدة من ثلاث منح دراسية جزئية سنوية، يتم تحديدها وفقاً للوائح الجامعة، وطبقاً للتخصصات والأعداد التي يتم اعتمادها، فيما تقدم جامعة زايد منحاً دراسية لطلبة الدراسات العليا المتقدمين لأول مرة، منها منح الامتياز لطلبة الدراسات العليا، ومنح الامتياز لطلبة الدراسات العليا، وخصم الرسوم الدراسية للطلبة الحاصلين على دعم مالي من قبل الجهة الداعمة، إضافة إلى منحة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

فيما طرحت جامعة العين خمسة أنواع من المنح تشمل منحة كاملة للخمسة الأوائل في الثانوية على مستوى الدولة، ومنحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة 99% فما فوق بنسبة 50%، ومنحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 98% بنسبة 40%، ومنحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 94% بنسبة 30%، إضافة إلى منحة الطلبة الحاصلين على معدل ثانوية عامة لا يقل عن 90% بنسبة 20%.

وأكدت جامعة أبوظبي، أن برنامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجيتها الهادفة لتحقيق التميز الأكاديمي، مشيرة إلى وجود خمسة أنواع من المنح لطلبة البكالوريوس تشمل منحة الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة، والمنحة الرياضية، ومنحة الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، إضافة إلى منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.

كما وفرت كلية ليوا، للطلبة العديد من المنح المتخصصة منها منحة رئيس مجلس أمناء كلية ليوا والمخصصة للطلبة الحاصلين على معدل 97 فما فوق في الثانوية العامة، والذين تنطبق عليهم شروط المنحة، ومنحة الكلية للمتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على معدل 80 - 95% للعام الدراسي الحالي، ومنحة أصحاب الهمم، ومنح الشراكات الاستراتيجية التي تقدم للطلبة في إطار التعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

أكاديمية أدنوك الفنية

كشف نائب رئيس أول - أكاديمية أدنوك الفنية إبراهيم الزعابي، عن زيادة الأكاديمية أعداد الطلبة المستهدفين للالتحاق والدراسة بالأكاديمية من 250 طالباً إلى 700 طالب سنوياً، فيما تتضمن شروط الالتحاق أن يكون الطلبة من مواطني دولة الإمارات ممن أنهوا الثانوية العامة أو ما يعادلها وأدوا الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن التسجيل متاح على مدار العام حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول في شهر فبراير، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني بشهر سبتمبر من كل عام.