ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير قطاعات العمل الحكومي ومتابعة المشروعات التنموية واتخاذ القرارات اللازمة التي تصب في مصلحة الإمارة.

واعتمد المجلس تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقتي الرماقية والسويحات، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، ويمتد المشروع على مسافة 40 كيلومتراً ليصل إلى 774 قطعة أرض، كما وافق المجلس على إعفاء أصحاب المساكن في المناطق المذكورة من رسوم التوصيل.

ويأتي تنفيذ مشروع خطة الصرف الصحي في مناطق الإمارة وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع مترابطة ومتكاملة وتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل أعداد الصهاريج والمحافظة على البيئة، حيث تم الانتهاء من مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل لمنطقة مويلح، وتطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة في المنطقة الصناعية الخامسة وشبكات الصرف الصحي في منطقتي القوز والرمثاء، إضافة إلى إنجاز نسبة 85% من تمديد خطوط الضخ القائمة على شاطئ الحيرة إلى داخل البحر.

وناقش المجلس تحديث الاشتراطات الخاصة بمعايير اعتماد الشارقة صديقة للطفل، وذلك تعزيزاً لاستدامة الشارقة التي حصلت على هذا اللقب في السنوات السابقة، ودعماً لجهود المؤسسات المعنية في الإمارة والتي تسهم في تلبية احتياجات الطفل، وتطبق سياسات مستدامة لتمكين مقدمي الرعاية من حماية ودعم الطفولة من الجوانب كافة.