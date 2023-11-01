شركات الطيران تشغّل 600 ألف مقعد إضافي بمطار أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - مصطفى عبد العظيم(دبي)

كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، عن إضافة الناقلات الجوية العاملة في مطار أبوظبي الدولي نحو 600 ألف مقعد مجدول باتجاه واحد على رحلاتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بإجمالي 2,63 مليون مقعد، مقارنة مع 2.03 مليون مقعد للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 29.4%.

وأفادت بيانات المؤسسة، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أنه مع تشغيل مبنى المسافرين (A)، سترتفع السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة بالمطار خلال شهر نوفمبر الجاري إلى 1.26 مليون مقعد مجدول باتجاه واحد، مقارنة مع 1.01 مليون مقعد للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 24%، قبل أن تقفز إلى أعلى مستوياتها في العام الجاري خلال شهر ديسمبر المقبل لتصل إلى1.374 مليون مقعد، مقارنة 1.019 مليون مقعد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بنمو نسبته 34.8%، وبزيادة بلغت 355 ألفاً و69 مقعداً.

وأظهرت بيانات المؤسسة التي حصلت عليها «الاتحاد»، توقع ارتفاع السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في مطار أبوظبي الدولي خلال العام الجاري بأكمله لتصل إلى 13 مليوناً و559 ألفاً و682 مقعداً، مقارنة مع 10 ملايين و167 ألفاً و 981 مقعداً للعام الماضي 2022، بنمو نسبته 33.3%، بزيادة 3.39 مليون مقعد عن العام الماضي.

وعلى صعيد السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة، توقعت المؤسسة إضافة الناقلات الجوية أكثر من 1.790 مليون مقعد جديد للسعة المقعدية المجدولة باتجاه واحد خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، ليصل إجمالي السعة المجدولة للشهرين معاً إلى 14,1 مليون مقعد، مقارنة بالسعة المجدولة للفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 12.3 مليون مقعد، بنمو نسبته 14.5%.

السعة المقعدية

توقعت البيانات أن يبلغ إجمالي السعة المقعدية المجدولة لرحلات شركات الطيران العاملة عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري بأكمله نحو 79.03 مليون مقعد، مقارنة مع 64.9 مليون مقعد للعام الماضي، بنمو نسبته 21.7% وبزيادة تبلغ 14.1 مليون مقعد.

وتُصنف مؤسسة «أو إيه جي» الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم.