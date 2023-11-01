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شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم

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ابوظبي - سيف اليزيد - شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم - الاتحاد للأخبار

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شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم

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1 نوفمبر 2023 08:36

  • نوهت شرطة أبوظبي إلى أن سرعة ضبط الرادار على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين من "دوار الغيل الى دوار الصاروج" بالاتجاهين أصبحت 80 كم/ ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من اليوم 1 نوفمبر 2023. 
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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