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ابوظبي - سيف اليزيد - شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم - الاتحاد للأخبار
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شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم
1 نوفمبر 2023 08:36
- نوهت شرطة أبوظبي إلى أن سرعة ضبط الرادار على شارع الشيخ خالد بن سلطان في مدينة العين من "دوار الغيل الى دوار الصاروج" بالاتجاهين أصبحت 80 كم/ ساعة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية اعتباراً من اليوم 1 نوفمبر 2023.
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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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