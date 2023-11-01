ابوظبي - سيف اليزيد - شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم - الاتحاد للأخبار

شرطة أبوظبي: ضبط رادار شارع الشيخ خالد بن سلطان أصبح 80 كم

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.