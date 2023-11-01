الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة يومها الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه ريو جيه سونغ سفير الجمهورية الكورية لدى الدولة مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق سانت ريجيس الكورنيش أبوظبي - نوح صالح الحمادي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد السفير الكوري - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية في القطاعات الجديدة والتي من شأنها دعم مستقبل التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية، مضيفاً أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2022 بين البلدين بلغ 3.4 مليار درهم (917 مليون دولار أميركي ) خلال الأشهر الأولى من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار أميركي) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة قوية لبلاده خلال مؤتمر الأطراف Cop28 الذي يعقد في دولة الإمارات نهاية العام الجاري في إكسبو دبي.