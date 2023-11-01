حريق ضخم يهدد آلاف السكان في جنوب كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت السلطات في كاليفورنيا الثلاثاء أكثر من خمسة آلاف شخص يقطنون منطقة ريفية في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم بسبب حريق ضخم اندلع الاثنين وأجّجته رياح عاتية.

وقالت السلطات إنها طلبت من نحو 5700 شخص مغادرة المناطق المهدّدة بالنيران والواقعة جنوب شرق لوس أنجليس.

وحريق "هايلاند فاير" الذي اندلع منتصف نهار الاثنين انتشر صباح الثلاثاء على مساحة تزيد عن 900 هكتار، من دون أن يتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن.

والتهمت النيران ثلاثة مبان وألحقت أضراراً بستّة مبان أخرى.

ويشارك أكثر من 300 من عناصر الإطفاء في مكافحة الحريق، تؤازرهم من الجو قاذفات مياه.