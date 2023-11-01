الامارات | محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"X"، "تويتر" سابقاً، تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأضاف سموه قائلاً "بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".
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