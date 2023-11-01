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الامارات | محمد بن زايد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح للسعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"X"، "تويتر" سابقاً، تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

وأضاف سموه قائلاً "بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير تواصل المملكة التنمية والازدهار".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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