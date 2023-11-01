3 جوائز عالمية لمؤسسة التنمية الأسرية

ابوظبي - سيف اليزيد - فازت مؤسسة التنمية الأسرية بثلاث جوائز عالمية ضمن جائزة "تميز الأعمال العالمية Global Business Excellence Awards لعام 2023"، وذلك عن ثلاث فئات هي، فئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، وفئة أفضل خدمة، وأفضل خدمة جديدة.

وحصدت حملة "الأبوة كما نطمح" جائزتها عن فئة "أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي"، والتي تم خلالها تسليط الضوء على أهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، حيث شهدت تكاملاً في تنفيذها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة والشركاء الإعلاميين بهدف تكثيف المضمون الاجتماعي في الوسائط الرقمية المختلفة سواءً المرئية والمسموعة والمطبوعة.

وحصلت "منظومة الخدمات المتكاملة لكبار المواطنين" على جائزة التميز في الأعمال العالمية، وذلك عن فئة "أفضل خدمة" كإبراز لدور المؤسسة الريادي في تمكين كبار المواطنين بإمارة أبوظبي عبر بناء وتفعيل منظومة خدمات وقائية و تمكينية تضمن لهم شيخوخة نشطة ومشاركة فاعلة في المجتمع.

وحصلت أيضاً على الجائزة نفسها منصة "الأبوة الإيجابية" عن فئة "أفضل خدمة جديدة"، حيث تمكن هذه المنصة الرقمية الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة من الوصول إلى المعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء وفقاً لخصائصهم واحتياجاتهم النمائية في مرحلة المراهقة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح والتميز وتقديم الأفضل للأسرة والمجتمع في الإمارة، وذلك من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها للحفاظ على أسرة متماسكة تكون نواةً لمجتمع قوي متلاحم بأفراده.

وأعربت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، بهذه المناسبة، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، الذي يُعد من أبرز جوائز التميز، وأكثرها مشاركة من منظمات القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن حصول المؤسسة على هذه الجوائز يعكس دورها المحوري في تقديم خدمات وقائية وتمكينية لمختلف أفراد الأسر وخصوصاً كبار المواطنين والآباء والقائمين على تربية المراهقين.

وأكدت حرص المؤسسة المتواصل على إعداد وتطوير البرامج والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع كافة.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين بالمؤسسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للنهوض بالمجتمع عن طريق تبني الخطط والبرامج المجتمعية المستدامة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وقالت الرميثي: "يعد حصول حملة "الأبوة كما نطمح" التي أطلقتها المؤسسة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" نهاية العام 2021 على جائزة التميز في الأعمال العالمية، عن فئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، إنجازاً كبيراً يعكس رؤية سموها الثاقبة، والرسالة الهادفة التي نحملها حيال أهمية وجود الآباء في حياة أبنائهم وتعزيز دورهم في تربية الأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على أهمية دور الأب في الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال تصميم برامج ومحتوى إعلامي اجتماعي هادف وتكثيف المضمون الاجتماعي في الوسائط الإعلامية الرقمية المختلفة ووسائل الإعلام (المرئية والمسموعة، والمطبوعة) بالإضافة إلى الفعاليات والمبادرات الموجهة من خلال التعاون مع الشركاء الإعلاميين والاستراتيجيين وفقاً لمجالات خدماتهم".

وأشارت إلى أن حصول "منظومة الخدمات المتكاملة لكبار المواطنين" على جائزة التميز في الأعمال العالمية، يعكس التفاني والالتزام الذي من شأنه تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات ورفاهية كبار المواطنين وتعزّز استقرارهم في المجتمع، كما أن حصول منصة تربية المراهقين "الأبوة الإيجابية" على جائزة التميز في الأعمال العالمية، يرجع إلى التفكير المبتكر والتصميم الاستباقي من قِبل فرق العمل التي تعمل على تلبية احتياجات الآباء والأمهات في تربية مراهقيهم بطريقة إيجابية وبناءة.