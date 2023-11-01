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الامارات | محمد بن زايد: بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"X"، "تويتر" سابقاً، بحثت مع أخي الملك عبد الله الثاني بن الحسين في أبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وشهدنا تبادل العديد من المذكرات المهمة لدفع التعاون بيننا إلى الأمام خاصة في المجالات التنموية. العلاقات الإماراتية- الأردنية تاريخية وأخوية، والبلدان شريكان في العمل من أجل التنمية والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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