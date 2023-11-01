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الامارات | حمدان بن محمد: تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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