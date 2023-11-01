الامارات | حمدان بن محمد: تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نعلن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي... نتمنى له التوفيق في هذه المهمة لترسيخ مكانة دبي كنموذج مُلهِم للعمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.