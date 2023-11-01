الامارات | حمدان بن محمد: الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، الأخ الدكتور حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصين وقد أعطى الكثير خلال فترة عمله كمدير عام لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي ... نشكره على ما قدمة من جهود في تطوير خدمات الدائرة ونتمنى له التوفيق والنجاح.