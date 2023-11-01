إقبال على معرض التوظيف الذي يجمع مسؤولي المؤسسات والطلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - نجح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في إستقطاب 38 مؤسسة حكومية ودولية صناعية وهندسية متخصصة ونحو 1500 من المسؤولين وطلبة المدارس الذين تفاعلوا جميعاً مع معرض التوظيف المصاحب لـ "ملتقى التلمذة المهنية والتوطين" الذي نظمه المعهد في أبوظبي، وسط إقبال كبير بحضور الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ونخبة من مديري ومسؤولي التوظيف في المؤسسات المشار اليها ومنها وزارة الداخلية، والوطنية القابضة" اكسيد الصناعية" ومجموعة بن حمودة، ومجموعة ماجد الفطيم، وسابر للإستثمار، بجانب أولياء الأمور وأبناء المجتمع.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أن المؤسسات الحكومية والصناعية المشاركة تقدم مئات الفرص الوظيفية المتخصصة، وتتنافس لإستقطاب طلبة "أبوظبي المهني" وتوظيفهم لديها فور التخرج، وهو الأمر لذي يشير الى مدى نجاح إستراتيجية "أبوظبي التقني" في تمكين مؤسساته الجامعية والمدرسية والتدريبية، ومنها معهد ابوظبي المهني، من طرح أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجية والمهنية، التي تلبي متطلبات الحصول على وظائف المستقبل في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الحمادي أن "ملتقى التلمذة المهنية والتوطين" ومعرض التوظيف المصاحب للملتقى، يجمع مسؤولي الشركات والمؤسسات، بالطلبة وأبناء المجتمع، ليستعرضوا أمامهم الفرص الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً، بما يمنح الطلبة وأولياء الأمور، الرؤية الحقيقية لإستشراف وظائف المستقبل، والتخصصات التي يجب عليهم الالتحاق بها لضمان التوافق مع متطلبات سوق العمل والتوظيف فور التخرج.

واختتم مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني كلمته قائلاً "نحن نتبنى نهجاً مبتكراً في التعليم المهني، حيث يستفيد الطلبة من نظام التلمذة المهنية الذي يمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة أثناء التدريب العملي مع الشركات الرائدة في مجالاتها، ومن ثم فإن برامجنا المهنية المتنوعة، تقوم على المهارات الوظيفية الفعّالة لدى الشركاء الصناعيين، بما يتيح للطلبة فرص حقيقية للتعلم والتدريب في بيئة العمل الفعلية في سوق العمل".

ومن جهته أكد الدكتور غسان فراشه، المدير الأكاديمي في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ، خلال جلسات العمل، على أهمية الملتقى في تعزيز الفهم المتبادل والتواصل بين المعهد ومختلف القطاعات بما يتوافق مع استراتيجية إمارة أبوظبي بتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.