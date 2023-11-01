الامارات | رئيس الدولة يمنح ملك الأردن "وسام زايد"

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يمنح ملك الأردن "وسام زايد" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 نوفمبر 2023
منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، "وسام زايد"، أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات إلى قادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين.
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