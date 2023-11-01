الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والثاني عند الساعة 22:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:21.