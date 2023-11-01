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الامارات | ودعه رئيس الدولة .. ملك الأردن يغادر البلاد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 نوفمبر 2023

غادر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها اليوم إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في وداع جلالته لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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