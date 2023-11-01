الامارات | ودعه رئيس الدولة .. ملك الأردن يغادر البلاد

شكرا لقرائتكم خبر عن ودعه رئيس الدولة .. ملك الأردن يغادر البلاد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 01 نوفمبر 2023
غادر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أبوظبي في ختام زيارة دولة قام بها اليوم إلى دولة الإمارات.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في وداع جلالته لدى مغادرة مطار البطين في أبوظبي.
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