انطلاق قمة جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة بالدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

ثمنت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، جهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وقالت: إنه من الجيد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، والتي تتخذ خطوات بناءة في هذا الاتجاه، وإن الجامعة تولي عناية خاصة بالبيئة، سواء من خلال المراكز البيئية المتنوعة التي تحتضنها الجامعة، أو من خلال الطلبة أنفسهم، إذ يشاركون في فعاليات من شأنها حماية البيئة والحفاظ عليها بأنشطة متعددة، وضمن فرق عمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة بمقرها الرئيسي اليوم، للإعلان عن تفاصيل إطلاق قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستعقد في 13-15 نوفمبر 2023 قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

وتفصيلاً، تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي، أول قمة للجامعات بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بالاشتراك «مع تايمز للتعليم العالي»، خلال الفترة 13-15 نوفمبر 2023 قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات.

وتتناول القمة التي تحمل شعار «الابتكار في عصر التغيرات» مساهمة الجامعات في مجالات الاستدامة وتأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم والدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التعليم العالي في دعم أهداف مؤتمر الأطراف، تتضمّن فعاليات القمة إعلان الفائزين بجائزة قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، احتفاء بأبرز نجاحات قطاع الجامعات في هذه المنطقة واستعراض الجهود الملهمة التي يبذلها العاملون فيها.وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «يسعدنا استضافة قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 في جامعة نيويورك أبوظبي، وخصوصاً لكوننا بصدد مراجعة خططنا لتثقيف الشباب وتفعيل دورهم، وتنفيذ الأبحاث التي تتناول التحديات العالمية وتحفّز الابتكارات التي تثري مجتمعاتنا والبيئة. وفي هذه الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف COP28، تعتبر هذه القمة دليلاً على أهمية التعاون لحل المشاكل بشكل مبتكر ومستدام، وبحث أفضل الطرق التي يمكن للجامعات من خلالها تجهيز الأجيال المقبلة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التغييرات الإيجابية».

من جانبه، قال نيك ديفيس، رئيس تصنيف التايمز للشرق الأوسط وأفريقيا: «تسرّنا عودة قمة تايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2016. لطالما اعتبرنا التعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة ملهمة، لكن الجهود التي بذلها فريق الجامعة لتنظيم القمة تميّزت بالحيوية والابتكار إلى درجة مذهلة. تستقطب القمة هذا العام عدداً من الشخصيات المؤثرة من الجامعات والقطاعين التجاري والحكومي للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، كما سيشهد الحدث إطلاق النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية وفق منهجية محدثة وتدشين جائزة تايمز للتعليم العالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتضم قائمة المتحدثين في القمة بعضاً من أبرز الشخصيات، منها معالي زكي أنور نسيبة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة والأستاذ أحمد دلال رئيس الجامعة الأميركية بالقاهرة والديم هيذر ماكغريغور عميد جامعة هيريوت وات في دبي وتويين توفادي عميد جامعة آلباني للصيدلة والعلوم الصحية وإريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ستعمل هذه النخبة من قيادات قطاع التعليم العالي على دعم التطوير والمرونة وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والإقليمي، بما يساهم في الجهود الرامية إلى إدراج الاستدامة والعدالة في استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي المحلية وتوجهاتها. وبذلك، تبين القمة مدى التزام المؤسسات التعليمية بالعمل على بناء مستقبل زاهر من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والخريجين، إضافة إلى سعيها لتحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28.