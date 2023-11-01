«الأرصاد»: انخفاض معدل درجات الحرارة خلال نوفمبر الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر نوفمبر من ضمن الفترة الانتقالية الثانية، بحسب تقرير السمات المناخية الصادر عن المركز، ويتميز باعتدال درجة الحرارة نهاراً وانخفاضها أثناء الليل، حيث ينخفض معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 4 - 6 درجات عما كانت عليه خلال شهر أكتوبر، وذلك نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.إذ تتأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية.

كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة.

وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في الصباح تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، وقد تنشط سرعة الرياح في بعض أيام هذا الشهر خاصة مع السحب الركامية.

وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف على مناطق متفرقة.

وحول الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية، بالنسبة إلى درجـات الحرارة كان متوسط درجة الحرارة سيتراوح ما بين 24 و 26°م.، ويكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 29 و 32 °م، متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 19 و 21 °م، وكانت أعلى درجة حرارة 39.9 °م في سويحان سنة 2021.، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2009 والتي بلغت 4.1 °م.

وبالنسبة إلى الريـاح يتراوح متوسط سرعة الرياح 10.6 كم/ساعة، كانت أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013، أعلى سرعة رياح 97 (كم/ س) في الرويس سنة 2013، وفيما يتعلق بالـرطـوبـة متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 57 %، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 76 % إلى 85 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 29 % إلى 39 %

وفيما يتعلق بالضبـاب، كانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية سنة 2016 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 13 يوم ضباب و 6 أيام ضباب خفيف، وفيما يتعلق بالأمطار، كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 211.4 ملم على دلما في سنة 2013.

وهطلت أمس أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الغربية والشرقية، من الدولة.