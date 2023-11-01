الامارات | أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن أول دفعة بريطانيين دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

وذكرت الخارجية البريطانية أنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم بأنه "خطوة أولى هائلة الأهمية".

وكتب يقول "نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان بقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغ بر الأمان في الأيام المقبلة".

وقالت بريطانيا إن لديها فرقا موجودة على الأرض لتقديم المساعدة وستوفر وسائل للنقل إلى مركز استقبال في القاهرة حيث ستُقدم لهم الطعام والمياه بالإضافة إلى توفير وسائل الاتصال التي ستمكنهم من التحدث مع أسرهم.

وأضافت بريطانيا أن هذه الفرق ستساعد أيضا في ترتيب سفر لاحق عبر رحلات تجارية، بما في ذلك دعم الأشخاص بمستندات السفر الطارئة.