حمدان بن محمد: التعليم ركيزة المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التميّز والتفوّق والريادة، لا سيما في مجالات التعليم والمعرفة والبحث العلمي والتحصيل الأكاديمي، ركائز تعزز مكانة الإمارات المتقدمة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وترسخ تنافسية دبي على الصعيد العالمي.

ونوّه سموه بما تشهده دبي من ازدهار وتطور مستمرين كوجهة تعليمية متطورة ومقصد للطلبة من مختلف أنحاء العالم مع اهتمام منظومة المعرفة في دبي باحتضان الأفكار وتحفيز الإبداع وصنع الفرص للنمو في كل المجالات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل التعليم ركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل عبر تحفيز الطاقات وتكريم المبدعين، وصولاً إلى بناء قيادات متميزة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية الواعدة.

جاء ذلك، خلال لقاء سمو ولي عهد دبي أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي من مختلف المناهج التعليمية ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات في جامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وخلال اللقاء، وجّه سمو ولي عهد دبي بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها، وتوجه سموه إلى 60 طالباً وطالبة التقاهم (حضورياً وعبر الاتصال المرئي) قائلاً: «أهنئكم وأبارك لكم تفوقكم وتميزكم وتمثيلكم للإمارات خير تمثيل في المؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية والجامعات العالمية. بكم نفخر وتفخر الإمارات، وإلى إنجازاتكم يتطلع إخوانكم وأخواتكم وزملاؤكم بكل الاعتزاز، فأنتم لهم قدوة ونموذج للجد والاجتهاد».

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً». وقال سموه في حديثه للطلبة: «التعليم ركيزة المستقبل.. وندعوكم لمواصلة التحصيل المعرفي والتعلم المستمر لبناء قدراتكم لتحقيق إنجازات تعم بالخير على مجتمعنا وعالمنا».