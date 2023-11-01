تواصل الاستعدادات النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد9»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تواصل الوحدات الرئيسة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استعداداتها النهائية للعرض العسكري «حصن الاتحاد 9» الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الخامس من نوفمبر المقبل بجزيرة ياس.

وأعلنت وزارة الدفاع عن بدء العد التنازلي للعرض العسكري «حصن الاتحاد9» الذي يشهد مشاركة وحدات مختلفة من القوات المسلحة لإظهار الإمكانات العسكرية المتطورة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية وتنفيذ سيناريوهات من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.ويهدف العرض العسكري الذي يقام في نسخته التاسعة لإظهار القدرات والجاهزية العالية لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من خلال استخدام أحدث التقنيات العسكرية والتكتيكات العملياتية المتقدمة والتصدي باحترافية عالية للسيناريوهات المحتملة التي تهدد الأمن والاستقرار في الدولة وتظهر فيها القوات المسلحة مدى جاهزية منتسبيها مع كافة أجهزة الدولة للذود عن حمى أرض وبحر وسماء الوطن.

ويشمل العرض العسكري «حصن الاتحاد9» سيناريوهات متعددة للمخاطر الأمنية تُبرز استعداد كافة الوحدات للتعامل الحاسم معها وإزالة مصادر الخطر في وقت قياسي إضافة إلى التنسيق الفعال من خلال القيادة المشتركة للقوات وفرق الدعم المختلفة بما يكفل التحييد السريع لمسببات التهديد والقضاء على مصادره.

كما يجسد العرض العسكري التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة بما يظهر الكفاءة الميدانية العالية للجندي الإماراتي في الاضطلاع بالمهام الدفاعية في الذود عن الوطن وحماية مكتسباته ومواطنيه والمقيمين على أرضه.

وبهذه المناسبة، لفتت وزارة الدفاع انتباه الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة، نظراً للاستعدادات الجارية للعرض العسكري «حصن الاتحاد9» خلال الأيام القليلة المتبقية على تنفيذ الحدث.

كما وجهت وزارة الدفاع الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بحضور الحدث والاطلاع على خريطة الوصول إلى العرض العسكري «حصن الاتحاد 9» واتباع المسارات المحددة للوصول إلى مواقف السيارات المخصصة للجمهور في منطقة العرض بجزيرة ياس في أبوظبي، من خلال تحميل الخريطة والتعرف على جميع تفاصيل الفعالية من خلال الموقع الإلكتروني www.unionfortress.ae.