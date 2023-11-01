الإمارات تحتفي بـ«يوم العلم» غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحتفل دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام بـ «يوم العلم»، من خلال تنظيم الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤسسية والفردية التي تشارك فيها شرائح المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين، احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، عبر رفع العلم خفاقاً في وقت واحد في سماء الإمارات.

وتأتي المناسبة الوطنية «يوم العلم» بعد اعتماد هذا اليوم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، للاحتفاء به على اعتباره رمزاً لمنجزات دولة الإمارات الاستثنائية في مختلف المجالات والميادين، وللحفاظ على مكتسبات الوطن من قبل أبناء شعب الدولة، والحرص على أن يكون العلم مصدر الفخر والاعتزاز في المحافل كافة، الأمر الذي يعزز روح الانتماء لأرض الوطن، ويزيد من عمق مشاعر التواصل والتلاحم بين أبناء شعبها.

وتتزامن هذه المناسبة الوطنية مع قرب احتفالات دولة الإمارات بـ «يوم الشهيد» و«عيد الاتحاد».

وتشهد فعالية الاحتفال بـ «يوم العلم» الاستعداد المسبق من قبل جميع الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة، وكذلك الأهالي في مختلف المواقع، منها المنازل من خلال التجمع في تمام الساعة 11 صباحاً ليتم رفع العلم خفاقاً عالياً شامخاً في سماء العزة والفخر، ما يعكس قيم وروح الاتحاد والمواطنة.

الدولة الأولى

وتعتبر دولة الإمارات هي الدولة الأولى التي أطلقت فعالية «يوم العلم» لتكون مصدر إلهام عدد من دول العالم التي اتخذت هي الأخرى فعالية «يوم العلم» يوماً للاحتفال، وطالما كانت الإمارات سباقة في المبادرات الوطنية الفريدة من نوعها، حيث تعد هذه المناسبة تعبيراً واضحاً عن الاعتزاز بالهوية الوطنية التي يتسابق إليها الكبير قبل الصغير، وللتعبير عن مشاعر الفداء والوفاء التي تأتي لتوعية الأجيال الناشئة بأهمية الحفاظ على هوية دولة الإمارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم منذ الصغر ليترعرع معهم، والتعبير عن حبهم وفخرهم، فهم يستمدون القوة منه، فهو علم الاتحاد والتاريخ الذي مضت على نهجه الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمراكز الأولى في شتى المجالات.

الدليل الإرشادي

يأتي «يوم العلم» كذلك لاحترام هوية ورمز الدولة، وأهمية تطبيق الممارسات والسلوكيات المخصصة للتعامل مع العلم من قبل مختلف الجهات والأفراد، والتي يتم نشر التوعية بها من قبل الجهات المختصة للحفاظ عليه شامخاً، ومنع المساس به عبر تجنب التصرفات الخاطئة بحقه، لذا تم إصدار الدليل الإرشادي لاستخدام علم الدولة، بالإضافة إلى أن هذه المناسبة الوطنية شهدت على مدار السنين مبادرات وفعاليات استثنائية من الجهات والمؤسسات، فضلاً عن الاحتفالات الفردية التي يقوم بها أهالي المناطق على مستوى إمارات الدولة، والتي تبدأ بتزيين المنازل بالأعلام، وكذلك المناطق والطرق، والإضاءات التي تزين المباني وغيرها التي بدأت تتطور وتتخذ أشكالاً جديدة تؤكد أهمية هذا العلم الذي سكن القلوب، وأصبحت مشاعر الاحتفاء به ظاهرة على وجوه المواطنين والمقيمين على أرض هذه الدولة.

يوم الولاء

أكد مواطنون أن احتفالات دولة الإمارات بـ «يوم العلم» تعبير صادق عن مدى قوة الترابط والتلاحم والتي يجدد من خلالها أبناء الدولة قيم الولاء والمحبة للوطن الغالي الذي قدم الكثير لأبناء شعبه.

وقالت المواطنة عزة الشحي: «يوم العلم هو يوم الولاء للدولة وقيادة الإمارات التي سخرت الإمكانيات كافة لتقديم أفضل سبل العيش الكريم لأبناء شعبها، لقد جعلتهم أسعد شعوب العالم، وهم من خلال المناسبات الوطنية يتجمعون مع بعضهم بعضاً، يقفون صفاً واحداً لإبراز مدى حبهم وإخلاصهم لهذه الدولة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء إليها، ومن خلال يوم العلم، ها هم يقفون في كل عام أمام سارية العلم، في منازلهم ومختلف المواقع معاً في سبيل رفع راية العلم خفاقة في سماء دولة العزة والفخر».

لم تختلف معها في الرأي منى سعيد التي ذكرت أن «يوم العلم» مناسبة غالية على قلوب أبناء الإمارات، تتشاركها شرائح المجتمع كافة والمقيمون كذلك الراغبون في التعبير عن صدق مشاعرهم وانتمائهم لهذه الدولة، دولة التسامح والسلام، يقف الجميع في احترام رمز الدولة وسيادتها في مشهد استثنائي في الثالث من نوفمبر من كل عام، لتبدأ الاحتفالات الوطنية التي تتابع بعدها: منها يوم الشهيد، اليوم الوطني لكي يعيش أبناء الإمارات في ملاحم وطنية يقف أبناؤها على يد واحدة للتعبير عن مدى فرحتهم بانتمائهم لهذه الدولة.

ودعت فاطمة الشامسي أن يحفظ الله دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، وأن تتواصل المناسبات الوطنية التي تعبر عن عمق المحبة والفخر والاعتزاز بدولتنا الحبيبة، وتتضح خلالها مشاعر الإخلاص والولاء ومدى قوة التلاحم بين الشعب والقيادة منذ قيام دولة الإمارات التي غرسها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها القيادة الرشيدة.

علم الإمارات

يأتي العلم الوطني من خلال ثلاثة خطوط أفقية متساوية ومتوازية، هي اللون الأخضر في الأعلى، واللون الأبيض في الوسط، واللون الأسود في الأسفل، بالإضافة إلى شريط عمودي باللون الأحمر من ناحية السارية. وترمز ألوان العلم كالتالي: الأبيض رمز السلام والخير والعطاء، الأسود رمز شجاعة أبناء الإمارات وهزيمة الأعداء وقوة العقل، الأخضر رمز الأمل والتفاؤل والازدهار والنماء، الأحمر يرمز للجرأة والشجاعة والتأثير والصلابة، وقد تم تصميم العلم من قبل عبد الله محمد المعينة.