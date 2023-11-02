الامارات | مسؤولون: توجيهات محمد بن راشد بتطوير التعليم ترسّخ مجتمعاً ينبض بالإبداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان لها الأثر الفعال في تطوير منظومة التعليم الشاملة في دبي، وترسيخ دعائم مجتمع ينبض بالحيوية والتنوع والإبداع، من خلال التشجيع والتحفيز الدائم على التفوق والريادة في كل المجالات.

جاء ذلك بمناسبة لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة في دبي، من مختلف المناهج التعليمية، ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات لجامعات عالمية مرموقة، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وأكد مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، أن التعليم ركيزة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن بناء الإنسان والاستثمار في تطوير قدراته وإمكاناته، شكّل دائماً غاية عليا في فكر ورؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ولفت إلى أن الاهتمام الذي أولاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتمكين التعليم والمتعلمين، يؤتي ثماره اليوم، بتخريج نخبة من الطلبة المتفوقين الذين يحصلون على درجات تؤهلهم لدخول أفضل وأعرق وأهمّ جامعات العالم.

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن مجتمع المعرفة في دبي اليوم، ينبض بالحيوية والتنوع والإبداع، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من دبي مجمّعاً للجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العالمية، وفتحت الأبواب لاستقطاب المواهب والكفاءات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم. وأضاف: «الطلبة المتفوقون في دبي نموذج وقدوة لأقرانهم وزملائهم، وتكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لهم، يمنحهم الحافز لمواصلة تحصيلهم العلمي، والدافع لتوسيع مخزونهم المعرفي، ليكونوا ذخراً لمستقبل دبي ومستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة والمواهب في الدولة».

من جهته، أكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تمكين أجيال المستقبل، والبرامج التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتكريم المبدعين والمتميزين والمتفوقين ورواد الإنجاز من الشباب في دبي، تتكامل مع السياسات المالية المدروسة التي تتبنّاها حكومة دبي، بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق أقصى درجات التمكين للموارد البشرية».

من جانبه، قال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم: «إن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، في عامها الثاني على التوالي، تعكس حرص القيادة على التحفيز والتشجيع الدائم للتفوق والإبداع في منظومة التعليم بدبي».

وأفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، بأن دبي تطبّق نموذجاً متقدماً في إعداد كفاءات المستقبل، من خلال التعليم المتقدم والمتنوع، وتشجيع التعلم المستمر وتطوير المهارات وبناء القدرات واستكشاف المواهب الكامنة حتى تكون مركزاً عالمياً متميزاً للمواهب والكفاءات، ويكون لديها المخزون البشري المؤهل والمتمكّن والقادر على قيادة قطاعات العمل المستقبلية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.

محمد إبراهيم الشيباني:

• بناء الإنسان والاستثمار في تطوير قدراته وإمكاناته، شكّل دائماً غاية عليا في فكر محمد بن راشد.

عبدالله محمد البسطي:

• بفضل رؤية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد.. مجتمع المعرفة في دبي اليوم يتميز بالحيوية والتنوع والإبداع.