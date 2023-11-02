الامارات | أمام محمد بن راشد.. أعضاء جُدد في السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى عدد من أعضاء السلطة القضائية اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأعضاء السلطة القضائية الجدد، عن أمنياته لهم بالتوفيق في عملهم، وأداء رسالتهم على الوجه الأكمل، إعمالاً لقيم العدالة باتباع أفضل الممارسات، ووفق أحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع، والضمانة الراسخة لحقوق وكرامة أفراده، وأن يقوموا بأدوارهم على النحو الذي يضمن أعلى مستويات الكفاءة للمنظومة القضائية في دبي، لتكون دائماً النموذج والقدوة في سرعة الفصل في القضايا دون تأخير، ومراعاة الحقوق، وسرعة ردها إلى أصحابها إعلاءً لمفهوم العدالة الناجزة.

وقد أدى اليمين القانونية كل من: عضو النيابة العامة حميد سالم راشد الخضر الشامسي، وستة قضاة في إدارة التفتيش القضائي، وهم: د. أشرف يحيى العمري، ود. عادل فراج نصار، وأحمد نعيم سليم، ووليد عباس محمد، ومحمد سيد برديس، وعمر صابر فكار، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة باحترام التشريعات السارية في الدولة، وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري.