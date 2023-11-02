"ركنة" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 16.8 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).

محمد يوسف

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