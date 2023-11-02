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"ركنة" تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أوضح  المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 16.8 درجة مئوية في ركنة بالعين الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة (إكس).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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