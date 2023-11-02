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سلطان بن طحنون: علم دولتنا الحبيبة رمزُ عزّتنا وفخرنا

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ابوظبي - سيف اليزيد - عبر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، عن اعتزازه بمناسبة احتفالات الإمارات بيوم العلم وقال: "نقف في يومِ العلمِ إجلالاً وإكباراً لعلمِ دولتِنا الحبيبةِ الذي هو رمزُ عزّتنا وفخرنا".

وأكد معاليه أهمية هذه المناسبة الوطنية العزيزة قائلاً: "إن احتفالنا بهذا اليوم المجيد هو تعبيرٌ عن حُبنا لوطننا وتأكيدٌ على ولائنا لقيادتِنا الرشيدةِ".

وأضاف: "نحن في مكتب فخر الوطن نحتفل بهذهِ المناسبةِ العزيزةِ على قلوبِ الجميعِ في وطننا الحبيب، ونرفعَ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ إلى قيادتِنا الرشيدةِ، داعين المولى عزّ وجلّ أن يُبقيها ذخراً للإماراتِ وشعبها".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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