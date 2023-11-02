دعوة طلاب مدارس أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9"

ابوظبي - سيف اليزيد - زار وفد اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك "حصن الاتحاد 9" في وزارة الدفاع عددا من المدارس على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بهدف إطلاع الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية على برنامج العرض العسكري الذي ينطلق في جزيرة ياس في أبوظبي في الخامس من نوفمبر الجاري.

ودعا الوفد خلال الزيارات الميدانية طلاب المدارس والهيئات الإدارية والتدريسية في أبوظبي إلى حضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" لمشاركة أبناء قواتنا المسلحة الباسلة مشاعر الفخر والاعتزاز في التفاني والإقدام والجاهزية والتطور والذود عن ثرى الوطن في عرض عسكري مهيب.

وقدم الوفد شرحا حول التطور الكبير الذي يشهده العرض العسكري "حصن الاتحاد" منذ إطلاقه نسخته الأولى في عام 2017، ليشكل اليوم واحدا من أهم العروض العسكرية في الإمارات التي تجسد استعدادات وجاهزية قواتنا المسلحة وامتلاكها أحدث القدرات والتقنيات العسكرية المتطورة عالمياً.

وتعرف الطلاب والهيئات الإدارية والتدريسية على برنامج النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع شركائها وتم إلقاء الضوء على الدور الهام الذي تقوم به قواتنا المسلحة المدربة تدريباً عالياً في حفظ أمن الوطن والمواطن والمقيمين على أرض الإمارات.

وأبدى الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية رغبتهم بحضور العرض العسكري "حصن الاتحاد9 ”، وعبروا عن حماسهم للاطلاع عن قرب على الإمكانات والقدرات العالية لقواتنا الباسلة التي تعكس المستوى الرفيع والتنسيق فيما بين الوحدات العسكرية وجاهزيتها القصوى لدعم الأمن الوطني بالإضافة إلى دعم مبادئ السلام العالمي ومد يد المساعدة والعون الإنساني سواء في مناطق الصراعات أو في حالات الكوارث الطبيعية وفق أعلى معايير التسليح التقني والتدريب والكفاءة.

كما دعا الوفد جميع الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية لزيارة القرية الترفيهية التي افتتحت أبوابها للجمهور في جزيرة ياس بأبوظبي وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل وتناسب جميع الأعمار للتعرف عن قرب على دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون الوطن وحماية مكتسباته إضافة قضاء وقت ممتع بطابع عسكري في حب الوطن.









