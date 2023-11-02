علي بن حرمل: يوم العَلم يجسد تلاحم الشعب والقيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أهمية احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العَلم، وهو يومٌ تتجسد فيه أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، فالعَلَم هو شارة فخر الوطن ورمز عزته وكبريائه، نفتديه بالأرواح، ونذود عنه بالدماء الزكيّة، ونغرسه في قلوبنا خفاقاً عالياً.

وأشار د. علي بن حرمل إلى أنَّ هذه المناسبة الوطنية تترجم التفاف الشعب حول القيادة الرشيدة مجسدين شعاراً خالداً لـ«البيت متوحد»، هذه الوحدة التي اعتصم بها الآباء المؤسسون، ودشنوا نموذجاً فريداً لدولة الاتحاد التي نفاخر بمنجزاتها اليوم في جميع ميادين التنمية الوطنية تقدماً وازدهاراً.

واجبنا في يوم العَلم أن نغرس هذه القيم الوطنية الأصيلة في نفوس النشء من الأبناء والبنات ليشبوا عليها ويتمثلوها في حياتهم اليومية كمِنهاجِ حياة لمضاعفة العطاء والتضحية للوطن وقيادته الرشيدة التي تحرص على سعادة كل مواطنٍ ومقيمٍ على أرضه الطيبة.