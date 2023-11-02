الامارات | "الأمن السيبراني" يحذر من رسائل احتيالية تستهدف البيانات الشخصية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من حملة تصيد احتيالي ورسائل نصية مزيفة تزعم أنها من دعم شركة أبل، وتوصي المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.

ونبه المجلس إلى انه انتشرت مؤخرا حملة تصيد احتيالي تعتمد على رسائل نصية قصيرة تزعم أن حسابك في أبل مغلق أو معلق أو تطلب مراجعة الهاتف المرتبط بحسابك.

وأشار إلى أن الرسائل تحتوى في الأغلب على رابط ويب مزيف لشركة أبل وتطلب منك ادخال بيانات المستخدم والرقم السرى لحسابك وهو ما يسمح للمحتالين من سرقة بياناتك الشخصية ونصح المجلس المستخدمين باتباع سبعة ارشادات وهي تجنب الاتصال بأي رقم موجود في الرسالة ، عدم الرد على الرسائل ولا مشاركة البيانات السرية ، وأخذ الحذر من أي رسالة تطلب منك بيانات شخصية ، عدم الضغط على أي رابط داخل رسالة مجهولة المصدر ، اجراء نسخ احتياطي للبيانات بشكل منتظم ، القيام بتفعيل المصادقة الثنائية لجميع الحسابات المحافظة على تحديث جهازك وتطبيقاتك باستمرار ، مشاركة المعلومات مع دائرتك ومشاركة المجلس أية معلومات ونتائج ذات صلة .