الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض التدريجي خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً ليلاً في العمق ، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32و المد الثاني عند الساعة 06:42 و الجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزرالثاني عند الساعة 23:09.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 11:46 والمد الثاني عند الساعة 05:02 و الجزر الأول عند الساعة 18:55 والجزر الثاني عند الساعة 08:15.