الامارات | يستهدف 4 محاور خدمية.. مركز جديد لـ"توحيد الخدمات العقارية وتبسيط إجراءاتها" في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي مركز أبوظبي العقاري الذي يهدف إلى توحيد وتعزيز الخدمات العقارية لدعم جهود قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري في الإمارة، موضحة أن المركز سيعمل على إنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة، بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح الأطراف المعنية، سواء الملاك والمستثمرين والمؤسسات العقارية والمهنيين، على حدٍّ سواء.

ووفقاً للدائرة سيتولى المركز مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري لخلق مزيدٍ من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية، عبر التركيز على 4 محاور رئيسة، هي "الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية"، وذلك ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.

وذكرت البلدية أن المركز سيعمل كذلك على تبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة، وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي، كما سيشارك المركز في مختلف المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.

وقال رئيس دائرة البلديات والنقل، محمد علي الشرفا: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لجميع المعنين بالقطاع العقاري من مُلاك ومستثمرين ومطورين عقاريين".

وأضاف: "يُجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة؛ ولن ندخر جهداً في دعم حركة نمو القطاع العقاري وتطويره من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية إلى أبوظبي وخلق منظومة عقارية متكاملة".