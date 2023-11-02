النائب العام للدولة: يوم العلم تعبير صادق عن حب الوطن والتوحد تحت رايته

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن "يوم العلم" مناسبة وطنية متجددة يُظهر فيها شعب الإمارات حبهم الصادق للوطن ويتوحدون تحت رايته الشامخة التي تخفق عزاً وفخراً، كما تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الدولة. وقال النائب العام في كلمته بهذه المناسبة :"إن الاحتفال برفع العلم، تأكيد على فخرنا واعتزازنا بوحدتنا وتقدير وإجلال لجهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل رفعة وطننا الغالي وتلاحم أبنائه، وليكون هذا اليوم أيضاً مناسبة لغرس القيم النبيلة في نفوس أبنائنا وتعزيز حب الوطن في نفوسهم وحثهم على مواصلة العمل للمحافظة على النجاحات والإنجازات التي شهدتها وتشهدها الدولة". وأضاف :" علم دولتنا يمثل رمزاً وطنياً غالياً ترتفع نحوه الهامات وتتجمع حوله المقاصد والغايات، وهو شاهد على كافة الإنجازات التي تحققت في مسيرة دولتنا الحبيبة فى ظل قيادتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس لتبقى راية الوطن خفاقة عالية تعكس مكانة دولتنا الرائدة في النهضة والقيم الإنسانية والخير والبذل والعطاء".

واختتم النائب العام بالقول:" نجدد العهد لوطننا ولقيادتنا الرشيدة على البذل والعطاء والعمل الدؤوب ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً ورمزاً لهويتنا وسيادتنا ووحدتنا"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة ويُديم على دولة الإمارات نعم الأمن والخير والرفاه والازدهار.