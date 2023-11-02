شرطة دبي تهنئ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بيوم العلم

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن الاحتفاء بيوم العلم في الثالث من نوفمبر كل عام برفعه عالياً خفاقاً، يجدد العهد، ويعزز الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة. وتقدم معاليه بهذه المناسبة بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة الاحتفاء بيوم العلم. وأكد أهمية ترسيخ هذا الرمز الوطني الذي يجسد معاني التلاحم والتعاضد بين أبناء الشعب ويعكس قيم الوفاء والإخلاص والانتماء لتراب الوطن، ويجدد في نفوسنا الوحدة والقوة لبذل كل غال ونفيس في سبيل خدمته ورفعته. وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم، يعزز الوعي الثقافي والانتماء لكل ما يرمز إليه علم الدولة في نفوس الأجيال ويرسخ النسيج المجتمعي ويؤكد أن العمل المخلص والجاد، والعطاء والوحدة الوطنية، والحفاظ على المكتسبات هي القيم التي ترسخ رفعة الدولة وتضمن تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة.