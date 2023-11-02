مسؤول بجامعة الدول العربية يشيد بجهود الإمارات في دعم العمل المناخي

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد السفير الدكتور خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية لدى جامعة الدول العربية بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي موجهاً التهنئة للدولة بقرب تنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28).

وقال منزلاوي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن تنظيمها لهذه الدورة يعكس مدى اهتمام دولة الإمارات وقيادتها وسياساتها البيئية بقضايا المناخ ،كما انه يعكس تأثيرها الأقليمي ودورها الفاعل على المستوى الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة فيما يتعلق بقضايا المناخ.

وأعرب عن خالص أمنياته في أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تفيد المنطقة العربية كون العمل المناخي أصبحت له أولوية و أثر على مستقبل شعوب المنطقة الصحة والغذائية داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة أي أضرار على المنطقة نتيجة هذه التغيرات.