الامارات | «الأمن السيبراني» يحذّر من رسائل احتيالية تستهدف البيانات الشخصية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من حملة تصيد احتيالي، ورسائل نصية مزيفة، تزعم أنها من دعم شركة «أبل»، وتوصي المستخدمين بعدم الرد على هذه الرسائل أو النقر على الروابط المرفقة.

ونبه المجلس إلى أنه انتشرت أخيراً حملة تصيد احتيالي، تعتمد على رسائل نصية قصيرة، تزعم أن حسابك في «أبل» مغلق أو معلق، أو تطلب مراجعة الهاتف المرتبط بحسابك.

وأشار إلى أن الرسائل تحتوي في الأغلب على رابط «ويب» مزيف لشركة «أبل»، وتطلب منك إدخال بيانات المستخدم، والرقم السري لحسابك، وهو ما يسمح للمحتالين بسرقة بياناتك الشخصية.

ونصح المجلس المستخدمين باتباع سبعة إرشادات، وهي: تجنب الاتصال بأي رقم موجود في الرسالة، وعدم الرد على الرسائل ولا مشاركة البيانات السرية، وأخذ الحذر من أي رسالة تطلب منك بيانات شخصية، وعدم الضغط على أي رابط داخل رسالة مجهولة المصدر، وإجراء نسخ احتياطي للبيانات بشكل منتظم، والقيام بتفعيل المصادقة الثنائية لجميع الحسابات والمحافظة على تحديث جهازك وتطبيقاتك باستمرار، ومشاركة المعلومات مع دائرتك ومشاركة المجلس أية معلومات ونتائج ذات صلة.