الامارات | محتالون يبيعون تذاكر مزيفة لحفلات عبر مواقع التواصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من جرائم النصب والاحتيال عبر مواقع وتطبيقات ذكية تنجم عن سوء استخدام يدفع متربصين بمستخدمي تلك الوسائل لاصطياد ضحاياهم. وطالبت الدائرة أفراد المجتمع عبر فيديو توعوي نشرته بعنوان «فرحة لم تكتمل»، بعدم شراء أي منتجات أو الانسياق وراء بعض العروض المنتشرة على المواقع الإلكترونية والحسابات غير الموثوقة أو المزيفة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة تلقيها بلاغات عن تعرض أشخاص لعملية احتيال من خلال شراء تذاكر مزيفة لحفلات فنية، حيث قام المحتالون بنشر إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توافر تذاكر دخول إلى حفل فني، لإحدى المطربات التي تنفذ تذاكر حفلاتها سريعاً، فبادروا على الفور بالتواصل مع المسؤولين عن هذه الصفحة المعلنة لشراء تذاكر.

وقالت الدائرة: «يبدو أن المحتالين كانوا على أهبة الاستعداد للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتقديم صور مزيفة للتذاكر، وطلبوا من الشخص الراغب في الشراء إرسال المبالغ المالية بالقيمة المحددة عن طريق تحويل بنكي، ليرسلوا له بطاقات الدخول، لتكون الصدمة عند توجهه إلى مكان إقامة الحفل وما أن يصل إلى البوابات ويتقدم إلى المنظمين بما في حوزته من تذاكر إلكترونية، إذ المفاجأة بأنها مزوّرة وليست صادرة عن الجهة المنظمة».

وذكرت الدائرة أن اكتشاف الضحايا تعرضهم للاحتيال في مثل هذه الحالات يحدث متأخراً عند استخدام التذكرة حيث تكون المفاجأة بأنها مزيفة أو سبق استخدامها، مشيرة إلى أنه أمام هذه العمليات الاحتيالية، بادر الضحايا إلى تقديم البلاغات إلى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية وإصدار أوامر بضبطهم من النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وشددت الدائرة على ضرورة عدم الثقة بأي إعلان لمجرد رؤيته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم المواقع أو الصفحة والتعليقات عليها، والتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي للمنتج.

3 أسباب لوقوع الأفراد في «الخديعة»

حدّدت الدائرة ثلاثة أسباب رئيسة لوقوع الأفراد في هذا النوع من الاحتيال والخديعة شملت قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، الاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة، الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، مشيرة إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة هي سرقة بيانات المشتري، استلام منتج مقلد، أو عدم استلام منتج على الإطلاق، وخسارة الأموال.