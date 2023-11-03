الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوريات

أثنى ذوو طلبة بمدارس خاصة في منطقة المدارس بالعزرة في الشارقة، على وجود دوريات للشرطة في المنطقة، لتنظيم حركة المرور، ما أسهم في توفير عنصر السلامة للطلبة، خصوصاً في فترات الذروة في الصباح، وعند انتهاء الدوام المدرسي.

مواقف

قال مشتركون في خدمة المواقف العامة بالشارقة، إن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز المواقف أو تجديد الاشتراكات يعاني بعض الأعطال بشكل متكرر، ما يمنعهم من الاستفادة من خدمات تجديد الاشتراكات، وتالياً يعرضهم لتحرير مخالفات مواقف لسياراتهم.

مكالمات

شكا متعاملون تزايد المكالمات الهاتفية من قِبل بعض الشركات التي تطالبهم بالاستثمار في قطاعات عدة، مؤكدين أن تلك المكالمات تزعجهم، خصوصاً أنهم يبلغونهم اعتذارهم ورغم ذلك تتكرر الاتصالات بصورة مستمرة.

شارع

أشاد مستخدمون لشارع النعيمية الرابط بين الشارقة وعجمان بعملية تطوير الشارع من جهة عجمان، والتي شارفت على الانتهاء، كونها ستسهم في انسياب حركة السير.

حديقة

طالب سكان في منطقة الورقاء، بلدية دبي، بتعزيز الإضاءة في حديقة المنطقة، موضحين أن بعض المناطق تعاني الظلام، خصوصاً على مضمار المشي، ما يمنع بعضهم من ممارسة الرياضة ليلاً.

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