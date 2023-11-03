الامارات | حيل للتلاعب بمواد مخدرة عبر مزجها بـ «قطرة عين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت دراسة أجرتها شرطة الشارقة، حيلاً للتلاعب في التراكيب الكيميائية للمواد المخدرة من خلال مزج إحدى قطرات العين الطبية مع مواد مخدرة أخرى، للحصول على تأثير مضاعف.

وسجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ‏مصنفاً فكرياً معتمداً من وزارة الاقتصاد بالدولة؛ حول دراسة بحثية بعنوان «قطرة التروبيكاميد من العلاج إلى الإدمان»‏، التي قدمها خبراء المختبر الجنائي بشرطة الشارقة في مجال السموم والكيمياء، ‏ليكون هذا الإنجاز إضافة إلى سلسلة إنجازات قسم المختبر الجنائي الاستباقية التي تخدم المجالات الأمنية والجنائية، وبالتالي تعزز جودة الحياة للمجتمع.

وقال رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، العقيد المهندس عادل المازمي: «نحرص في قسم المختبر الجنائي على الاستمرارية في تقديم إنجازات ريادية، من خلال الكوادر المتميزة ‏ في القسم ذوي الكفاءة العالية‏ من فنيين وخبراء، والإمكانات المتاحة من أجهزة ومعدات متطورة، التي تسهم في الكشف عن حيل التلاعب في التراكيب الكيميائية للمواد المخدرة».

وثمن المازمي جهود فريق العمل من الخبراء الذين قاموا بهذا الإنجاز، وهم الدكتور تاج السر عباس، والنقيب يحيى محمد الكندي، والمهندسة حنان جمعة المازمي، ونورة سعيد العامري، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف جاء بعد رصدهم للعينات البيولوجية للمدمنين؛ من خلال استخدام إحدى قطرات العين الطبية التي تخضع للرقابة، ومزجها مع مواد مخدرة أخرى للحصول على تأثير مضاعف لتلك المواد المخدرة.

وأضاف أنه سيتم عرض هذه الدراسة البحثية مستقبلاً في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، تعزيزاً لنقل المعرفة ودعماً للجهود الدولية في هذا المجال.