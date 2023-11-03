الامارات | تدريب 10 مواطنين على حلول «إس إيه بي» السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية والتحليلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مع شركة SAP التقنية العالمية، ومقرها مدينة دبي للإنترنت، لتدريب أبناء الإمارات من خريجي الجامعات، ضمن نسخة خاصة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهود الدائرة لتوطين الوظائف، وتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل. وخضع 10 شباب إماراتيين لعملية اختيار دقيقة للالتحاق بالدورة التدريبية الثانية التي تؤهّلهم لتحقيق النجاح المهني مستقبلًا في عالم الحوسبة السحابية، وسبق أن تخرج في الدورة الأولى للبرنامج كذلك 30 شاباً إماراتياً، وتم توظيف تسعة مواطنين منهم في شركة ساب، وتوظيف الآخرين في شركات ومؤسسات أخرى، حيث يتخرج المشاركون في البرنامج مستشارين مساعدين معتمدين من «إس إيه بي»، ما يتيح توظيفهم فوراً ضمن منظومة عملاء الشركة وشركائها.

وقد استُلهمت فكرة مبادرة التدريب من اجتماع جرى في وقت سابق بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبين الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «إس إيه بي»، كريستيان كلاين، حيث تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير أصحاب المواهب من الشباب الإماراتي، وأسفر عن إطلاق نسخة خاصة من برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة البارزة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، منى بوحميد، حرص الدائرة على توطين الوظائف وتأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب، وصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة وظائف المستقبل، كما تحرص الدائرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجال التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا، لزيادة الإنتاجية والكفاءة.

وقالت: «إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة SAP التقنية العالمية لتدريب المزيد من أبناء الإمارات ضمن نسخة خاصة من برنامج (إس إيه بي) للمهنيين الشباب، مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين، وذلك بهدف إعداد المشاركين وتهيئتهم للانطلاق في حياتهم المهنية، وإكسابهم ميزة تنافسية في سوق العمل».

وتهدف خطة التطوير الشاملة التي وضعتها عملاقة تقنية المعلومات إلى إرساء أساس متين للتميّز، مدعوم بشهادات اعتماد لتمكين الطلبة الخريجين من وضع أقدامهم بنجاح على أول طريق مسيرتهم المهنية.

• تخرّج في الدورة الأولى للبرنامج 30 شاباً إماراتياً، وتم توظيف 9 مواطنين.