الامارات | اليابان.. أهداف وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية مع اقتراب «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع اليابان للمشاركة في الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مستندة في ذلك إلى نهجها الدبلوماسي المتميز تجاه ضمان مصادر الطاقة مع مراعاة متطلبات المناخ.

وتستهدف اليابان في نهجها بشأن تغيّر المناخ تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية في مجال الطاقة، بالتزامن مع سياساتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعمل على إخضاع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات لتدقيق وثيق بشكل خاص في مؤتمر «COP28». ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ضمن إحصاءات الطاقة، فإن النفط يشكل 37% والغاز الطبيعي المسيل 22%، والفحم 25%، والطاقة المتجددة 9%، والهيدروجين 3% والطاقة النووية نحو 7%، والتي انخفضت حصتها في توليد الكهرباء من نحو الثلث إلى الصفر تقريباً بعد كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 غير أنها تحسنت منذ ذلك الحين ومن المتوقع نموها بصورة أكبر. وتعتمد اليابان على الدول العربية في تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام، فيما تعتمد إلى حد كبير على واردات الغاز الطبيعي المسيل والفحم من آسيا وأوقيانوسيا وتعد الأكثر تنوعاً بين المصادر جميعها، وتعد أستراليا أكبر مصدر منفرد لليابان. وثمّن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول، التزام اليابان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 46% على الأقل بحلول عام 2030، والوصول إلى صفر بحلول عام 2050، وذلك ضمن أهدافها المناخية الأكثر جدارة بالثناء في العالم.

وبالنسبة لعام 2030، حددت الحكومة اليابانية أهدافاً عدة، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وتتمثل في توليد الطاقة لتسد ما بين 22 و24% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة، والاعتماد على الطاقة النووية من 25% قبل عام 2011 إلى ما بين 20 و22% في عام 2030، مع تقليل الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري من 65% قبل 2011 إلى 56% عام 2030 بما تبرز الحاجة إلى اتخاذ المزيد من تدابير توفير الطاقة.

ومن المنتظر أن تخضع الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات لتدقيق وثيق بشكل خاص في مؤتمر «COP28»، في ظل تركيزه على ضرورة أن يكون المسار السريع للانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة. ويشهد «COP28» إطلاق الأمم المتحدة تقرير «التقييم العالمي» الأول لها على الإطلاق لتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزه العالم نحو معالجة أزمة المناخ.