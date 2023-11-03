الامارات | إنجاز 9 محطات حافلات من «الجيل الجديد» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تسع محطات من الجيل الجديد للحافلات، وهي محطات الغبيبة، والجافلية، والاتحاد، واتصالات، والخليج التجاري، وعود ميثاء، والسطوة، والمدينة العالمية، وحتا، لافتة إلى أنه من المقرر وصول عددها إلى 25 محطة بنهاية عام 2024.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، إن هيئة الطرق والمواصلات أنجزت العديد من مشاريع تطوير محطات الحافلات وإنشاء محطات جديدة في أماكن مختلفة من إمارة دبي، حيث يُعد ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بهدف تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية، حيث تنفرد المحطات الجديدة بتصميمها المبتكر الذي يدمج بين التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري وتصبح جزءاً لا يتجزأ منه.

وقال شاكري لـ«الإمارات اليوم»: «تُعد المحطات المنجزة من الجيل الجديد لمحطات حافلات المواصلات العامة، والتي روعي في تصميمها تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، كما روعي فيها الاستجابة لمتطلبات الاستدامة البيئية، واحتياجات فئة أصحاب الهمم، والانسجام مع هوية وشكل محطات هيئة الطرق والمواصلات، حيث يتجاوز دور المحطات الجديدة المفهوم السائد في نقل الركاب فقط، بل يتعداه إلى تقديم خدمات متكاملة للركاب، مثل المحال التجارية والخدمية والمكاتب وغيرها».

وأكد أن الهيئة تستهدف زيادة عدد محطات الجيل الجديد للحافلات في إطار خطتها التطويرية الشاملة، من خلال مشروع الخطة الثلاثية لتطوير محطات وورش حافلات المواصلات العامة خلال الفترة بين 2022 و2024، ومشروع متطلبات تطوير البنية التحتية لخدمة الحافلات العامة بمحيط محطة مترو الاستاد خلال عام 2024، بحيث يصل إجمالي المحطات إلى 25 محطة جيل جديد بنهاية عام 2024.

وتابع شاكري أن محطات الجيل الجديد عززت من تكامل المواصلات العامة في دبي من خلال ربط محطات الحافلات بوسائل النقل المختلفة (مترو - سيارات أجرة - محطات النقل البحري في بعض المحطات)، وذلك بتوفير عناصر التكامل المختلفة وهي متطلبات التظليل وتقديم أماكن مكيفة لانتظار المتعاملين، ومعابر وممرات للمشاة، ولوحات إرشادية لوجهات التنقل المختلفة تتيح عرض المواعيد، فضلاً عن توفير مواقف لمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، مع إمكانية تأجير سكوتر بجانب بعض المحطات.

وأوضح أن العناصر تتضمن أيضاً تدابير السلامة وتخفيف السرعة على الطرق المحيطة بالمحطات، ومتطلبات سيارات الأجرة وتوفير مواقف للمركبات الخاصة، وأماكن استراحات للسائقين، وتنظيم الزراعة التجميلية حول المحطات، لافتاً إلى أن محطات الجيل الجديد تراعي متطلبات أصحاب الهمم.

وأكد أنه تم الوصول إلى نسبة 100% لجميع المحطات المطورة من خلال مشاريع الهيئة المعنية بتوفير عناصر التكامل داخل المحطات وفي نطاق 500 متر حول محطات الحافلات، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على بقية المحطات للانتهاء من إجمالي 25 محطة جيل جديد خلال عام 2024.

وأوضح شاكري أن هناك مميزات تتسم بها محطات الجيل الجديد للحافلات تتمثل في توفير مناطق مكيفة لانتظار الركاب، وأماكن استثمارية كـ«مطاعم ومحال»، وأماكن لموظفي الهيئة ومستخدمي الحافلات، وتوفير الوسائل الحديثة لتوفير معلومات التنقل في أماكن انتظار الركاب الداخلية وفي أماكن صعود ونزول الركاب من خلال توفير شاشات حديثة لعرض الوقت الفعلي لوصول الحافلات (RTPI) وبأحجام مختلفة (13.3 و46 و75 بوصة).

ولفت إلى أنه تم توفير خريطة ثلاثية الأبعاد توضح أهم المرافق المتوافرة وأهم مناطق الجذب المحيطة بمحطة الحافلات، مع توفير أجهزة دفع نول باستخدام البطاقات البنكية، وتوفير عناصر التكامل مع وسائل النقل المختلفة، وتوفير أماكن لانتظار الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، وتوفير أماكن إرشادية وأماكن لعبور المشاة للوصول إلى أماكن انتظار الحافلات بصورة آمنة.

وذكر أن من بين الميزات أيضاً توفير أماكن لانتظار الركاب عند أماكن الصعود والنزول، وتوفير مواقف لسيارات الأجرة، وكذلك مواقف للمركبات الخاصة، وسور حول المحطة لزيادة متطلبات الأمن والسلامة للركاب، بجانب إتاحة مواقف خاصة لتوقف الحافلات في نهاية الرحلة لتوفير وقت لاستراحة السائقين، مع مراعاة تنفيذ متطلبات أصحاب الهمم في جميع عناصر المحطة.