الامارات | لطيفة بنت محمد: «يوم العَلَم» مناسبة وطنية استثنائية تتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن «يوم العَلَم» مناسبة وطنية استثنائية تجتمع فيها القلوب، وتتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن للاحتفاء برايته ورمز عزته وشموخه، والتعبير عن الفخر بقوة البيت الإماراتي ووحدته.

وقالت: «يعزّز (يوم العَلَم) الهوية الوطنية في النفوس، وتتجسّد فيه روح الأصالة وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترتفع هاماتنا - كباراً وصغاراً - نحو السماء فخراً واعتزازاً بالمنجزات والمكتسبات الحضارية والإنسانية التي تحققت، في ظل قيادتنا التي سطّرت بحروف من ذهب مسيرة حافلة بالعطاء والبناء وصنع المستقبل، وحققت نهضة تنموية شاملة ومستدامة، أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون الذين بذلوا كل جهودهم لرفع راية الاتحاد، وضمان مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها».

لطيفة بنت محمد:

• ترتفع هاماتنا نحو السماء اعتزازاً بمنجزات ومكتسبات حضارية تحققت في ظل قيادتنا.