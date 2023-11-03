صقر غباش: يوم العلم تتجسد فيه أسمى معاني التلاحم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية، المتجذرة بين أبناء الإمارات، قيادة وشعباً. وقال إن علم الدولة يحتل مكانة عالية رفيعة، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة، ومصدراً من مصادر الفخر والعزة والاحترام. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تتبوأ اليوم مكانة مرموقة بين دول العالم، بفضل من الله تعالى، ثم بعزيمة المؤسسين الأوائل وباستمرارية النهج المخلص من قيادة رشيدة تُعطي بلا حدود بعد أنْ تجاوزت رؤيتها الثاقبة، وبصيرتها العميقة، الحاضر لتلامس آفاق المستقبل بسواعد وعقول أبناء الوطن.