حمدان بن مبارك: يوم العلم مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العَلم مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة «يوم العلم» الذي تحتفل به الدولة في الثالث من نوفمبر من كل عام: «إن هذا العَلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذكّرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلم، إيذاناً بقيام دولة الإمارات».