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محمد بن خليفة: علم الإمارات رمز سيادتنا ووحدتنا وانتمائنا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، إن علم الإمارات سيبقى أبد الدهر رمز سيادة الوطن ووحدته، وانتماء أبنائه الأصيل لدولة الإمارات «التي نضحي من أجلها بالغالي والنفيس ونصون أرضها وسماءها بأرواحنا».
وأضاف سموه، في كلمته بمناسبة «يوم العلم»، «إن هذا اليوم مناسبة غالية على قلوبنا نعبر من خلالها عن صادق حبنا وإخلاصنا لوطننا الغالي وقيادته الرشيدة، مستذكرين ما أنجزه الآباء المؤسسون من إرث سيظل خالداً في القلوب والوجدان، وهو الإرث الذي تصونه وتحفظه القيادة الرشيدة جيلاً بعد جيل لتواصل الإمارات مسيرتها المباركة ولتبقى على الدوام وطن الأمن والأمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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