صقر القاسمي: يوم العلم يجسد تاريخاً حافلاً بالإنجازات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «يوم العلم» مناسبة وطنية نجتمع فيها كشعب واحد تحت راية علم دولة الإمارات الذي يرمز لتاريخ حافل بالتطور والإنجازات.

وقال: «نحتفل في هذه المناسبة بتسطير العهد والولاء لوطننا الحبيب والدفع بمبادئ الاتحاد والعدالة والتسامح، ونستذكر التضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أسلافنا الكرام لبناء هذا الوطن، ونعبر عن اعتزازنا بالثقافة والتراث الإماراتي الغني، ولنكن دائماً ملتزمين بالعمل الجاد والتعاون لتعزيز مكانة دولتنا في العالم، وضمان المحافظة على تقدمها في المراكز الأولى والضغط بالنواجذ على هذه المراتب والتطلع إلى إنجازات جديدة كل عام ودولتنا وشعبها بخير وازدهار».