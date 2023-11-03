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حمدان بن زايد: عَلمنا.. راية الفخر والشموخ

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية علينا جميعاً، نحتفي فيها برمز اتحادنا ووحدتنا.

وأضاف سموه: "عَلمنا.. راية الفخر والشموخ التي تروي مسيرة دولتنا والتفاف شعبنا حول قيادته".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "عَلمنا.. راية الفخر والشموخ التي تروي مسيرة دولتنا والتفاف شعبنا حول قيادته.. يوم العلم مناسبة وطنية غالية علينا جميعا، نحتفي فيها برمز اتحادنا ووحدتنا، وعنوان تاريخنا وإنجازاتنا ومستقبلنا.. دام الوطن في عز ورخاء ودامت رايته عالية خفاقة في سماء الفخر والمجد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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